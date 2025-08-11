熊本県では、11日、これまで経験したことのないような記録的な大雨となっていて、7つの市と町に大雨特別警報が出されています。緒方太郎キャスター中継リポート「熊本市から南東へおよそ20キロ離れた、熊本県甲佐町の役場で安全を確保してお伝えします。甲佐町に大雨特別警報は出ていないのですが、記録的な大雨が降りました。こちらは中心市街地の国道443号で10日夜は用水路の水が溢れ、川のように波立っていました。