双子の妊娠を公表したタレント中川翔子が、11日までにX（旧ツイッター）を更新。歌手デビュー20周年に向けて、仕事復帰への意欲を燃やした。産休中の中川は、「来年は歌手デビュー20周年だよー！」として、「無事復帰して歌を歌いたいよー！！歌える未来が来ますように。。ことだま！」と仕事復帰に意欲を示した。ファンからは、「応援します！」「輝く未来は絶対に来る！待ってるよ」「いつまでも待ってるから焦らずゆっくりね」