川地洋平アナウンサーが今、最も旬な食材で丼を作る「最旬！丼マン」。８月８日（金）は、和歌山・加太（かだ）漁港から中継。今回の食材は、加太漁港で獲れる「マダコ」です。７〜８月いっぱい旬を迎える加太のマダコは、付近の潮の流れが速いため身が締まり、エサも豊富なためうま味たっぷりに育ちます。加太漁協では１１時３０分から生きた魚のまま入札が行われその中でも「加太鮮魚」のエリアでは一般の人も入って欲し