米半導体大手エヌビディアのロゴ＝1月27日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米英メディアは10日、米半導体大手のエヌビディアとアドバンスト・マイクロ・デバイシズ（AMD）が米政府に対し、中国への人工知能（AI）半導体の輸出再開を認めてもらう代わりに、販売額の15％を支払うことでトランプ政権と合意したと伝えた。エヌビディアの中国向けAI半導体「H20」とAMDの「MI308」を巡っては、スーパーコンピューター用途な