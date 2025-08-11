J2札幌は11日、岩政大樹監督（43）との契約解除を発表した。1年でのJ1復帰を目指して岩政氏を迎えたものの、9日に長崎に1―2で敗れ、10位と低迷していた。後任には札幌ユースで監督を務めている柴田慎吾氏（40）が就く。岩政氏は「正直に言うと、驚きの気持ちと、見え始めていたフットボールの完成形を見られない残念な気持ちがあります。しかし、悔いはないので、次に向かいます」とコメントした。