◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(11日、横浜BUNTAI)男子シングルス準決勝で張本智和選手(世界ランク4位)がアメリカのジャー カナク選手(同31位)に4-1(11-5 11-8 11-4 8-11 11-8)で下し、決勝進出を決めました。日本で世界のトップ選手が集う今大会。男女の日本勢で唯一ベスト4まで勝ち上がった日本のエースは、「張本コール」を受け、アメリカの難敵を撃破。午後に行われる決勝に勝ち進み「最終日ですし、観客の皆さんも最後出し