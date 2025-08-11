赤いボーダーシャツ、パールのネックレスで6月に結婚を発表した女優の泉里香(36)が休日の自撮りショットを公開し、絶賛されている。「日曜日」とインスタグラムに書き込み、赤い縞々のボーダーシャツ姿を披露。パール2連のネックレス、ポーチを掛けたおでかけコーデで、カメラに向かってさわやかな笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーからは「キャ〜好き」「美しすぎる 」「結婚されて、より磨きがかかってる！」「家