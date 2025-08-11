堂本光一の主演で2023年に帝劇で日本版を初演し、そのオリジナリティ溢れるパフォーマンスと演出が大絶賛を博した、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』が2026年に再演されることが決まった。あわせて、観月ありさ、小堺一機ら全キャストが発表された。【写真】大好評だったミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』初演の様子ティム・バートン監督、ジョニー・デップ主演で映画化もされたロアルド・ダールの世