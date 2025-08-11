ＪＲＡは８月１１日、米国遠征中の富田暁騎手（２８）＝栗東・フリー＝が、現地時間８、１０日のエメラルドダウンズ競馬場での一般レース計５鞍の騎乗成績を発表した。＜８日＞３Ｒ（ダート１１００メートル）ステイシーズスター＝７着４Ｒ（ダート１６００メートル）ステートフォレスト＝６着７Ｒ（ダート１２００メートル）アールジェイハーフショット＝７着＜１０日＞８Ｒ（ダート１２００メートル）イエスヒーキャン＝４着９