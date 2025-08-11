◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦高川学園―未来富山（2025年8月11日甲子園）この試合から2回戦に突入した。初出場の未来富山は初回1死一塁で3番・中込大が右越えの先制2ランを放った。これに対し、高川学園も2回、先頭の4番・遠矢文太が、未来富山のエース・江藤蓮のカーブを捉え、反撃のソロを左翼席に運んだ。高川学園はさらに2死満塁とチャンスを広げ、1番・若藤芽空の2点二塁打で逆転した。