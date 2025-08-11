◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦高川学園―未来富山（１１日・甲子園）未来富山（富山）が中込大捕手（２年）の２ラン本塁打で先制した。初回１死一塁、カウント０―２から内角高めの変化球を右翼席に運んで今大会４号目。富山大会でも本塁打を放ったスラッガーが、チームに先制点をもたらした。同校は全校生徒２５人中２３人が野球部員という異例の学校。ノーシードながら県大会では１回戦から勝ち進