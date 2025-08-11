◇フィギュアスケート・サマーカップ第3日（2025年8月11日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子SPが行われ、今季初戦を迎えた25年世界選手権3位の千葉百音（木下グループ）は60・60点で6位発進となった。冒頭のフリップ―トーループの連続3回転を決めながら、続くダブルアクセルで転倒。後半の3回転ルッツでも転倒するなど、思うような滑りはできなかった。「調子が悪くなかっただけに、この結果は非常に悔しいんです