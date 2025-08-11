◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１１日・東京ドーム）中日の三塁・チェイビスが初回の守りでファウルフライを追い、三塁側のエキサイトシートに飛び込んだ。体全体で観客席にダイブ。アクシデントが心配されるなか、自身はすぐに起き上がった。だが、しばらくグラウンドに戻らず、座ったまま。激突して倒れた観客の様子が心配され、助っ人もその場にとどまった。