米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が、８月８日から１０日にかけて、デルマー競馬場で計１０鞍に騎乗した。８日は５鞍に騎乗して２Ｒの２着が最高着順。９日は９Ｒのイエローリボンハンデキャップ・Ｇ２も含め３鞍に騎乗し、いずれのレースも３着だった。１０日は２鞍に騎乗し、４Ｒの２着が最高着順だった。騎乗結果は次の通り。＜８日＞１Ｒ（ダート１６００メートル）ムースミッチェル＝５着２Ｒ（芝１０