山口真喜子（２８＝長崎）が１１日、ボートレース浜名湖で行われたプレミアムＧ?「第３９回レディースチャンピオン」の最終日１Ｒでインから逃げ切って１着。Ｇ?初勝利を挙げた。Ｇ?挑戦は２節目。前回の２月当地ＰＧ?スピードクイーンメモリアルでは２着５本を挙げるも勝利を飾ることはできなかっただけに、念願の初勝利となった。レース後は「ホッとしています」とニッコリ。その一方で、準優では道中２番手追走ながら３周