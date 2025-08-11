◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１１日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が、中日戦に先発。２回に誕生日の５番・チェイビスが打席に入ると、中日ファンからはバースデーソングが贈られた。これに気づいた戸郷は、プレートを外し、ロジンやユニホームを触るなど、バースデーソングが終わるまでの間、時間を稼ぐ気遣いを見せた。ただ、そのチェイビスをフォークで空振り三振。戸郷は２回まで完璧に封じている。