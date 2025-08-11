［戦後８０年］食の記憶＜２＞東京都三鷹市堀江弥太郎さん１０４東京都三鷹市の堀江弥太郎さん（１０４）は徴兵されて中国に渡り、２４歳で終戦を迎えた。終戦後は旧ソ連のシベリアに抑留され、４年に及んだ抑留生活は厳しい飢えや寒さとの闘いだった。食事はわずかなパンとおかゆで、多くの仲間を栄養失調などで失った。戦前は東京で左官の仕事をしていました。２１歳で徴兵後、中国北部に赴き、前線の警備などにあたりま