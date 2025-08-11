お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太、俳優の森崎ウィンが11日、都内で行われた『どっち派認定 AI「MOTHER」PR発表会＆体験会』に登壇し、「きのこの山」と「たけのこの里」のどっち派を認定する最新AI体験した。【写真】まさかの!?結果に驚きの表情を見せた山里亮太山里はCMキャラクターとして、森崎は「きのこの山」50周年アンバサダーとしてイベントに登場。「きのこの山の日」であるこの日発表されたのが、どっち