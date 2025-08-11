アメリカのトランプ大統領は、首都ワシントンの治安を改善するためとしてホームレスの退去させる意向を示しました。こうした中、アメリカメディアはワシントンに州兵の派遣が検討されていると報じました。アメリカメディアは10日、「トランプ大統領がワシントンに最大1000人の州兵を派遣することを検討している」と報じました。派遣の目的については「ワシントンを安全にするためのあらゆる選択肢が検討されている」としていて、準