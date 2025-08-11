◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔１０―７北海（１１日・甲子園）東海大熊本星翔（熊本）が７回に一挙６得点を挙げるなど、北海（南北海道）との打ち合いを制し、４度目の甲子園出場で初勝利を手にした。地元・熊本では大雨特別警報が発令。豪雨の影響で学校の応援団を乗せたバスに遅れが発生した。結局、試合終了にも間に合わず、この日は勝利の喜びを分かち合えなかった。試合後、野仲