卓球男子シングルスで世界ランキング４位の張本智和（２２＝トヨタ自動車）が、自身の進化を証明してみせた。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の準決勝では、２回戦で同１位の林詩棟（中国）を撃破した同３１位のカナク・ジャ（米国）と対戦。４―１で快勝した。前回対戦した２０２２年のシンガポールスマッシュでは１―３で敗れ、まさ