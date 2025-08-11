ヤンキースの?退場王?ことアーロン・ブーン監督（５２）が再び着火した。１０日（日本時間１１日）、本拠地アストロズ戦で２点を追う３回の攻撃。先頭・マクマーンへの１―１からの３球目はわずかに低く見えた。だがデレク・トーマス球審の判定はストライク。その瞬間、ベンチから大声を出したブーン監督は球審がにらむなか、「４回目だ！」と左手で「４」の数字を示した。これに球審はすかさず退場を宣告。怒りが収まらない