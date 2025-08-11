ヤンキースは１０日（日本時間１１日）の本拠地アストロズ戦に１―７で敗れた。先発したエース左腕・フリードが５回８安打４失点（自責４）とピリッとせず、３回の攻撃ではストライク判定をめぐってブーン監督が球審に暴言を吐き、今季メジャー最多となる５度目の退場処分に。打線も振るわず、本拠地はため息に包まれた。チームは６月中旬まで首位を走っていたが、その後に失速。８月は３勝９敗と黒星が大きく先行し、ア・リー