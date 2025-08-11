◇MLB ブルージェイズ5-4ドジャース(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がブルージェイズ戦で初回、二試合連続となる41号の先頭打者ホームランを放ちました。大谷選手はエリック・ラウアー投手のカットボールを捉えると、打球はライト方向へ。スタンド下部に着弾するアーチを見せ、初回からいきなり41号のソロホームランとなりました。昨季の41号より、13試合早い達成となっています。昨季は、オールス