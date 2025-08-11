気象台は、午後2時29分に、大雨警報（土砂災害）を玄海町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・玄海町に発表 11日14:29時点佐賀県では、11日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm□洪水警報11日夕方にかけて警戒■唐津市