「広島（降雨中止）阪神」（１１日、マツダスタジアム）広島と阪神の１９回戦は、雨のため中止となった。阪神は今季５度目の中止。これまではすべて甲子園の試合で、ビジターでは初の中止となった。現在チームは９連戦の真っ最中。６試合を終えたところでの小休止となった。この試合、先発には広島は遠藤、阪神は大竹が予告されていた。