オーストラリアが、パレスチナを国家承認すると発表です。オーストラリアのアルバニージー首相は11日、「オーストラリアは9月の国連総会で、パレスチナを国家として承認します」と宣言しました。7月以降、フランス、イギリス、カナダなどパレスチナを国家承認する動きが相次いでいて、パレスチナ自治区ガザで人道危機が深刻化する中、イスラエルのネタニヤフ政権に圧力をかける狙いがあります。一方、イスラエルは、国家承認の動き