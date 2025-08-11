JR東海は、学生を対象とした東海道新幹線「こだま」の割引乗車券「静岡ユース★おでかけきっぷ」を、2025年8月11日（月）より夏の期間限定で発売します。このきっぷは、静岡県内から東京ディズニーリゾートなどのテーマパークなどへ向かう学生が、新幹線を「ほぼ半額」で利用できる大変お得なものです。学生証とテーマパークのチケットがあれば購入が可能で、夏休みの思い出作りにぴったりのきっぷです。このきっぷの価格や購入方