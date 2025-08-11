《如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います》8月10日の夕方、世間を驚かせるビッグニュースが舞い込んできた。女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が入籍を発表したのだ。カズレーザーが同日午後4時にXで発表した文書には、冒頭のように連名で綴られて