メッツ・千賀滉大投手の次回登板が、14日午後7時10分（日本時間15日午前8時10分）開始の本拠地でのブレーブス戦に決まった。球団が10日（同11日）に発表した。千賀は今季18試合で7勝4敗、防御率2・30をマークしている。6月12日のナショナルズ戦以来、約2カ月ぶりの白星となる8勝目を狙う。