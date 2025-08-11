◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦未来富山―高川学園（2025年8月11日甲子園）春夏通じて甲子園初出場の未来富山に心強い応援団がアルプスに駆けつけた。通信制の未来富山は生徒数25人で、23人が野球部員。富山大会も応援団なしで勝ち抜いてきたが、「甲子園で戦う選手たちにエールを送りたい」と学校所在地の魚津市の魚津、新川、魚津工3校の吹奏楽部員が急きょ応援団を編成して、甲子園初戦に臨んだ。魚津高校