米大リーグの公式戦で捕手と握手するパウォルさん＝10日、アトランタ（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグの公式戦で9日に女性として史上初めて審判員を務めたジェン・パウォルさんが10日、アトランタで行われたブレーブス―マーリンズで初の球審を務めた。9日はダブルヘッダーの2試合で、一塁と三塁の塁審を務めていた。AP通信によると、1―7で負けたマーリンズのマッカラー監督は「素晴らしい仕事をしたと思う