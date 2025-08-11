グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が水着ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】水着ショットや撮影中のオフショット動画身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のスタイルを生かし、2024年10月7日にグラビアデビューを果たし、それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優としてデビューした瀬戸。これまでInstagramでは、オレンジ色の水着を着たセクシーショットや