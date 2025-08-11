Mrs. GREEN APPLEの大森元貴と女優の原 菜乃華が、8月9日に放送されたNHK総合『MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～』に出演。両者のコラボパフォーマンス後のコメント収録で、原が感極まるシーンがあった。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ミセスの「ケセラセラ」の感想を聞かれて、原が「もうダメでした…」 大森元貴と原 菜乃華は、第1部で放送された、連続テレビ小説『あんぱ