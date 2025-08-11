速報です。北海道小樽市銭函の海水浴場「おたるドリームビーチ」で、男性1人が海でおぼれる事故がありました。2025年8月11日午後2時ごろ「海でおぼれた人がいる」と、付近にいた人から消防へ通報がありました。警察と消防によりますと、50代の男性1人が心肺停止の状態で病院に搬送されたということで、当時の状況を調べています。