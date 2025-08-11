映画監督・俳優のオダギリジョー（49歳）が、8月10日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。永瀬正敏・浅野忠信という日本のミニシアター系映画を代表する俳優を「継ぎたい」と思っていたと語った。映画「ある船頭の話」や、脚本・監督・編集・主演を務めた映画「THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE」など、映画監督としても活躍しているオダギリジョーが宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場