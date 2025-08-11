韓国と日本の市民団体関係者および日本市民らが、光復（解放記念日）および日本の敗戦から８０年を５日後に控えた８月１０日、靖国神社周辺までデモ行進を行い、「靖国神社参拝反対」のスローガンを叫んだ。民族問題研究所、太平洋戦争被害者補償推進協議会、日本キャンドル行動実行委員会などの韓日市民団体は、この日午後７時から約４０分間、東京中心部を行進しながら、「政治家、公人の靖国神社参拝に反対します」「平和憲法を