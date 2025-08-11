オリオールズ・菅野智之投手の次回登板が、14日午後1時5分（日本時間15日午前2時5分）開始の本拠地でのマリナーズ戦に決まった。球団が10日（同11日）に発表した。菅野は中5日での登板。今季成績は22試合に登板して9勝5敗、防御率4・24。メジャー移籍1年目での2桁勝利を目指す。