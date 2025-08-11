◇フィギュアスケート・サマーカップ第3日（2025年8月11日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子SPが行われ、三宅咲綺（シスメックス）が71・51点をマークして首位発進した。冒頭で連続3回転トーループを成功。続くダブルアクセル、後半の3回転ルッツも決め、ノーミスの演技を披露した。2位は住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）で65・22点。3位は中井亜美（TOKIOインカラミ）で63・66点だった。女子フリーは、