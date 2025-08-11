九州電力川内原発1号機の再稼働から10年となり、脱原発団体が開いた集会＝11日午前、鹿児島市九州電力川内原発1号機（鹿児島県）が、東京電力福島第1原発事故を教訓に策定された新規制基準下で全国初となる再稼働をしてから10年となった11日、脱原発団体が鹿児島市で集会を開き、「原発の稼働は安全なのか。信用できるのか」と訴えた。集会には約60人が参加した。川内原発周辺の地震などの自然災害や、老朽化によるリスクが高