◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（11日、東京ドーム）試合前のウオームアップにバースデーケーキ型の帽子をかぶって笑顔を見せていた中日のチェイビス選手。30歳の誕生日を迎えました。この日、バースデーアーチを描くことができるのか注目です。実は、中日にはそのほかにも8月11日生まれの選手が3人います。祖父江大輔投手、辻本倫太郎選手、そして福田幸之介投手です。また、この日、日テレ野球の解説を務める山本昌さんも60回