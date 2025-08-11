秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまは、11日、広島市内で原爆慰霊碑に供花したあと、原爆養護ホームで高齢の被爆者と交流されました。紀子さまと佳子さまは、11日午前8時過ぎ、広島市の平和記念公園を訪れ「原爆死没者慰霊碑」にお一人ずつ白い花を供え拝礼されました。佳子さまが原爆慰霊碑に拝礼されるのは、2002年以来です。公園内では、10日に鑑賞した平和ミュージカルのモデルとなった「原爆の子の像」もご覧になりました。そ