ガールズグループILLITが来る9月に日本デビューを控え、新曲を先行リリースした。【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ本日（8月11日）0時、ILLITは日本1stシングル『時よ止まれ』の収録曲『Topping』をリリースした。『Topping』は初デートを控えた少女のさまざまな感情を表現したポップソングだ。好きな相手の話し方や行動を気にするようになり、周りがすべてハートに見えるなど、少女の世界に特別な出来事が追加（