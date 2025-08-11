北海道コンサドーレ札幌は11日、岩政大樹監督との契約解除と、後任に柴田慎吾氏の就任を発表した。19位でのJ2降格となった昨シーズン限りで7シーズンに渡って長期政権を築いてきたミハイロ・ペトロヴィッチ前監督が退任した札幌は、今季から岩政監督を新監督に招へい。1年でのJ1復帰を目指したシーズンは開幕4連敗スタートとなり、その後は盛り返しを見せていたものの、2025明治安田J2リーグ第25節終了時点で10勝4分け11敗の勝