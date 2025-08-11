ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、11日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の復帰時期が9月初旬になると明かした。佐々木は8日（日本時間9日）に離脱後3度目のライブBP（実戦形式の投球練習）に登板。打者9人に計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。14日（同15日）に3A戦でリハビリ登板に入ること