子どもにうそをつかれて、ショックを受ける親は少なくない。子どもがうそをついた時、親はどのように対応すればよいのか、専門家に聞いた。（岩浅憲史）東京都に住む女性の長女は小学生。トイレの後、洗面所で手を洗わずに自室に戻ったり、入浴の時間が長引いたりすることがある。「手を洗って」と叱ると「洗った」とうそをつく。風呂場の棚に本が隠されていたため、「風呂で本を読むのはだめ」と注意しても「読んでない」と言