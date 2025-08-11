Ｊ２札幌は１１日、岩政大樹監督の契約解除と柴田慎吾氏の監督就任を発表した。今季から前監督のミハイロ・ペトロビッチ氏からチームを引き継ぎ就任したが、開幕４連敗スタートなどもあって現在１０勝４分け１１敗の１０位にとどまる。、プレーオフ圏内（６位）までは勝ち点７差となっており、ここで監督交代に踏み切った。岩政監督はクラブを通じて「素晴らしい時間を過ごしました。こんな場所は他にないと感じていました。