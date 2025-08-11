長年の努力が実り、念願だった課長職に昇進。しかし、いざ通知を受けてみると「月5万円しか給料が上がらない」と聞き、戸惑いや疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。責任も仕事量も増えるのに、金額だけ見ると見合っていないように感じるのは自然なことです。 そこで本記事では、課長昇進時の平均的な昇給額や、「なぜ給料があまり上がらないのか」といった理由を分かりやすく解説します。また、昇進後の待遇に納得す