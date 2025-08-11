2025年4月から、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯を対象に、大学や短大、高等専門学校（4・5年生）、専門学校の授業料と入学金が無償化される制度が始まりました。 少子化対策の一環として「こども未来戦略」に基づき導入されたもので、教育費の負担を減らし、子どもたちの進学機会を広げることが狙いです。 子どもが3人いれば誰もが対象になると思いがちですが、実際には申請が却下されるケースもあります。