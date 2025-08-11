◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルスで３年ぶりＶに王手を懸けた世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）の決勝の相手が、世界ランク２位の王楚欽（おう・そきん、中国）に決まった。同日昼頃の準決勝で張本智は、世界３１位のカナク・ジャ（米国）を４―１で退けて、決勝に進出。準決勝第２試合で、５月の世界選手権個人戦覇者の王が昨夏のパリ五輪銀メダル・モーレゴー